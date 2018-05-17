تعاون بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وSAPللبرمجيات

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة SAP للبرمجيات، وذلك لتوفير حلول الصناعات التكنولوجية العالية في البرمجة والخدمات السحابية والتدريب التعليمي والخدمات العامة.

وستقدم شركة SAP كافة الخدمات والحلول التقنية والفنية للاتحاد في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وتُعد شركة SAP إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة البرمجيات وإيجاد فرص جديدة للابتكار والنمو.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتوجيه المتخصصين المحليين في مجال الأمن السيبراني والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات من المطورين والمبتكرين، الذين لديهم اهتمام بتلك المجالات.

وسعت المذكرة إلى زيادة الأنشطة والمسابقات وورش العمل في تلك المجالات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة المبتكرين والموهوبين، كما سعت أيضاً إلى إتاحة الوصول إلى الموارد والمواد التدريبية عبر الإنترنت (Open SAP).

ووقع مذكرة التفاهم بناءً على توجيه المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الرئيس التنفيذي للاتحاد نوف بنت عبد الله الراكان، ومن جانب SAP الرئيس التنفيذي للشركة خالد الصالح.

وأوضح المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد سعود بن عبد الله القحطاني أن الاتفاقية ستوفر بيئة تدريبية مناسبة للمهتمين في تلك المجالات، وستجذب المهتمين من المواهب المحلية وستتيح الفرصة لهم للتدريب على أدوات الشركة ومنتجاتها وتنمية مواهب رواد الأعمال في تلك المجالات.

وأكد أنه من الضروري تجسيد التعاون المشترك بين كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالبرمجة والأمن السيبراني.

ويأتي ذلك بتوجيهات حكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده بتسريع صعود المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات رعاية المواهب والصناعة والابتكار التكنولوجي.