مركز اعتدال في الرياض.. مرجع عالمي لمكافحة الإرهاب

يعد مركز مكافحة #تمويل_الإرهاب والتابع لمركز اعتدال لمكافحة الفكر المتطرف أول مركز من نوعه لتتبع ومكافحة مصادر تمويل الإرهاب، سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات. وقد تأسس في #الرياض بشراكة أميركية خليجية ولا تصدر عنه القرارات إلا بعد مشاركة المعلومات بين كل الأطراف المؤسِسة.

ويعتبر #مركز_اعتدال العالمي لمكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب مشروعاً خليجياً أميركياً، يعتمد على تبادل ومشاركة المعلومات الأمنية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية بين الدول المؤسسة للمركز سواء كان على مستوى الإرهابيين كأفراد أو أولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية ومنظماتها.

تم تأسيسه في الرياض منتصف عام 2017 عقب قمة الرئيس دونالد ترمب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد أول تجمع دولي يواجه منابع التطرف الفكري ويرصد اللغات واللهجات الأكثر شيوعاً لدى المتطرفين، ويتتبع كافة مصادرهم المادية والبنكية وممتلكاتهم العينية، حتى وإن كانت من خلال مؤسسة مالية أجنبية بهدف تسهيل التحويلات إليهم فهو يعتمد على نظام #حوكمة دقيقة يتابعها خبراء ومختصون في مكافحة التطرف الفكري بشتى مجالاته.

وعليه فإن أي قرار أو بيان يصدر من المركز تكون فيه العقوبات مشتركة بإجماع كافة الأطراف المعنية.