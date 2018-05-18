بعد طعنه موظفاً بمستشفى في السعودية.. القبض على الجاني

ألقت الجهات الأمنية في #المدينة المنورة، الجمعة، القبض على شخص سدد طعنات بآلة حادة في يد أحد الممارسين الصحيين بمستشفى خاص، ثم فر هارباً بعد جريمته.

وأظهرت كاميرا المراقبة التي التقطت الاعتداء الوحشي، رجلاً يدخل ردهة المستشفى ويتوجه إلى أحد الموظفين ويوجه له طعنة بسلاح أبيض عدة مرات، وقد بدا الدم على الأرض تحت الموظف الذي تم إنقاذه من بين يدي المعتدي.

موضوع يهمك أقدم شخص مجهول على الاعتداء على موظف في إحدى المستشفيات في #المدينة .وأظهرت كاميرا المراقبة التي التقطت الاعتداء الوحشي،... بالفيديو.. اعتداء وحشي وطعن موظف في قلب مستشفى بالمدينة السعودية

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تتابع باهتمام مع الجهات الأمنية والمستشفى الخاص، الاعتداء الذي حصل على أحد الممارسين الصحيين، وذلك لإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي.

كما كشفت أن المصاب في حالة مستقرة.