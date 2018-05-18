قبيل قيادة المرأة للسيارة.. رسالة من "المرور" بالسعودية

وجهت الإدارة العامة للمرور في السعودية، رسالة إلى كل امرأة راغبة باستبدال رخصة قيادتها الأجنبية بأخرى سعودية، موضحة الخطوات الواجب اتباعها

وأعلنت الخميس عن بدء استقبال طلبات الراغبات باستبدال رخص القيادة الأجنبية بأخرى سعودية، اعتباراً من يوم الاثنين القادم.

وأفاد بيان صادر عن هيئة المرور، بأنه دعا المواطنات والمقيمات بالمملكة اللواتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية للمبادرة بتسجيل طلباتهن عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية" أو الموقع http://www.sdlp.sa ، واختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان أمر العام الماضي 2017 برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة بدءًا من 24 يونيو المقبل بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتحضيرات لتحقيق تلك الخطوة، التي لاقت استحساناً كبيراً في السعودية.