الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً حوثياً على خميس مشيط

اعترض الدفاع الجوي السعودي، السبت، صاروخاً حوثياً أطلق على مدينة #خميس_مشيط، في أقصى جنوب المملكة العربية #السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة السادسة وأربع عشرة دقيقة من مساء اليوم السبت، اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات #الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف العقيد المالكي أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخاً آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم تنتج عنه أية أضرار - ولله الحمد - حتى وقت إصدار هذا البيان".

وذكر أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (خميس مشيط) وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية #السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.