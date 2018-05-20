الاتصالات السعودية تحذر من واتساب.."فعّلوا هذه الخاصية"

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ليل السبت، مستخدمي واتساب من الاختراقات.

ونصحت مستخدمي تطبيق التراسل هذا، بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لواتساب، من أجل حماية حساباتهم من الاختراقات.

كما سلطت الضوء على ضرورة عدم الضغط على أي رابط، إلا بعد التحقق من مصدره.

إلى ذلك، نبهت إلى وجوب عدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الهاتف للمواقع غير الموثوقة.