عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

الاتصالات السعودية تحذر من واتساب.."فعّلوا هذه الخاصية"

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ليل السبت، مستخدمي واتساب من الاختراقات.

ونصحت مستخدمي تطبيق التراسل هذا، بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لواتساب، من أجل حماية حساباتهم من الاختراقات.

كما سلطت الضوء على ضرورة عدم الضغط على أي رابط، إلا بعد التحقق من مصدره.

إلى ذلك، نبهت إلى وجوب عدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الهاتف للمواقع غير الموثوقة.

كلمات دالّة

#واتساب, #هيئة الاتصالات, #السعودية

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة