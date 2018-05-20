السعودية.. إلزام المؤثرين في السوشيال ميديا بإصدار رخصة

كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن إعداد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لوضع ضوابط تنص على التزام المؤثرين بالمعايير الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية في المملكة.

وضمنت المقترحات إلزام المؤثرين بالحصول على "رخصة" في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، ويتم تجديد الرخصة سنوياً، لضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية والموضوعية خلال موادهم المنشورة في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يأتي إعدادها في إطار الاستفادة من أبرز الممارسات الإقليمية والدولية، والاستعانة بأفضل الخبرات والتجارب لتنظيم وتقنين عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.