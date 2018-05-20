بعد الفيديو الصادم.. القبض على شاب سعودي قفز أمام شاحنة

أعلنت المديرية العامة للمرور في السعودية، الأحد، القبض على أحد المواطنين بعد ظهوره في لقطة فيديو "صادم"، وهو يعترض حركة شاحنة مسرعة على طريق عام بالمدينة المنورة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمرور السعودي، وكتب فيها "تم بتوفيق الله القبض على أحد المواطنين، بعد ظهوره في لقطة فيديو، وهو يعترض حركة السير على طريق عام بالمدينة المنورة، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة".

تم بتوفيق الله القبض على أحد المواطنين بعد ظهوره في لقطة فيديو وهو يعترض حركة السير على طريق عام بالمدينة المنورة معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة #المرور_السعودي pic.twitter.com/h8i1K8Peox — #المرور_السعودي (@eMoroor) ١٩ مايو ٢٠١٨

يذكر أن فيديو "صادماً" لشاب قفز بشكل بهلواني أمام شاحنة مسرعة على طريق عام، قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله المغردون وطالبوا بوضع حد لمثل هذه التصرفات "المستهترة"، التي قد تودي بحياة الآخرين.