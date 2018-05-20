في 10 دقائق.. أم تستعيد رضيعها بمساعدة محكمة بالباحة

في غضون 10 دقائق فقط، حصلت أم في منطقة الباحة السعودية على حق حضانة طفلها البالغ من العمر 9 أشهر، بعد أن أخذه والده منها ولم يرجعه.

وكانت الأم قد لجأت للمحكمة العامة بمحافظة قلوة في منطقة الباحة، وقدمت دعوى ضد طليقها. ومن الجلسة الأولى للنظر بالقضية، وبعد اطلاع القاضي عليها، وجّه موظف للاتصال بوالد الطفل وطلب منه الحضور فوراً مع الطفل إلى المحكمة، بعد صدور حكم قضى بأحقية الأم بحضانة طفلها.. وما هي إلا 10 دقائق حتى حضر الرجل ومعه الطفل الذي تم تسليمه للأم.

وكان قد وجِّه في تعميم صدر مؤخراً لكافة المحاكم أنه "بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع".