لأول مرة.. رسوم متحركة سعودية على تلفزيون اليابان

لأول مرة في تاريخ الإعلام الياباني، تبث محطة تلفاز طوكيو العريقة، اليوم حلقة الرسوم المتحركة "كنز الحطاب" التي أنتجتها الشركة السعودية مانجا التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية #مسك، وذلك بالتعاون مع شركة توئي أنيميشن وبرعاية من بنك ميزوهو الياباني.

وبحسب "واس" فإن "كنز الحطاب" أول عمل رسوم متحركة متكامل يتم إنتاجه بالتعاون بين السعودية واليابان، وقد تم تحرير العمل ليكون حلقة تلفزيونية مدتها 22 دقيقة، من المقرر بثها اليوم الأحد 20 مايو على مستوى اليابان في وقت الذروة، حيث يعرض العمل حكاية تراثية من الجزيرة العربية، ويندرج ضمن برامج وأنشطة شركة مانجا لإنتاج محتوى إبداعي إيجابي وهادف يجذب الأجيال الصاعدة، ويترجم الثقافة المحلية الأصيلة إلى العالم عبر أحد أبرز لغات العصر الحديث.

وقال كبير المنتجين في تلفاز طوكيو كائي ياما: "سعداء بأن حلقة كنز الحطاب سيتم عرضها للمرة الأولى على شاشات التلفاز في اليابان حتى قبل بثها في العالم العربي، القصة ذات صبغة عالمية وتذكرنا بالحكايات التراثية القديمة الرائعة من اليابان وذات رسالة هادفة، وسيتفاعل المشاهدون في اليابان معها ويحبونها".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري أن الشركة تسعى لإيصال الثقافة السعودية إلى العالم في صورة إبداعية، تجذب الأجيال الصاعدة وتقدم لها رسائل هادفة، بصناعة وإنتاج سعودي وبالتعاون مع كبرى دور الإنتاج العالمية.

وقال: "إن بث حلقة كنز الحطاب في محطة شهيرة مثل تلفاز #طوكيو، يعد خطوة مهمة في تصدير الثقافة #السعودية كونها في بلد مثل اليابان عرف عنه بأنه معقل صناعة الرسوم المتحركة عالميا".

من جهته، قال رئيس بنك ميزوهو في المملكة توشيهارو فوجيوارا: "إننا نعتز بأن نكون رعاة لهذا المنتج السعودي الياباني، والذي يندرج كخطوة مهمة تحت نفس الرؤية التي تسعى إلى تطوير صناعة المحتوى في المملكة".

يذكر أن شركة مانجا للإنتاج وقعت عقدين مع شركة توئي أنيميشن خلال فعاليات منتدى مسك العالمي العام الماضي لإنتاج مشترك لمسلسل متكامل وفيلم سينمائي بأسلوب الرسوم المتحركة ليتم بثها في اليابان والعالم العربي وعدد من الدول حول العالم.

إلى ذلك، قامت وكالة اليابان للتجارة الدولية (جيترو) بدعوة شركة مانجا للإنتاج ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط ضمن 12 شركة حول العالم لحضور اجتماعات الأعمال المصاحبة لفعاليات أنيمي جابان لهذا العام 2018م، إلى جانب العديد من الشركات اليابانية في مجالات الإنتاج والبث والصناعات ذات العلاقة ولبحث سبل التعاون والشراكات المستقبلية في مجالات صناعة المحتوى.