ماء أسود يتدفق من عين في مزرعة بحائل.. وغموض حول طبيعته

تفاجأ مزارع سعودي بخروج مياه بلون أسود داكن شبيه بالنفط وذي رائحة كريهة من عين مزرعته في قرية "طابة" المجاورة لجبال سلمى شرق منطقة #حائل، في مشهد وثقه في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل.

وقال صاحب المزرعة "حمد الموكاء" في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" إنه ‏قام بتنظيف بئر مزرعته وتفاجأ بتحول الماء الارتوازية إلى اللون الأسود وترافق ذلك مع رائحة كريهة.

وأشار إلى أن قرية #طابة تقع على فوهة بركان خامد. ولفت إلى أنه في عام 1405هـ صدرت موافقة بنقل السكان إلى ربوة تبعد كليومتراً واحداً عن مكان الخطر. وفي عام 1419هـ سمع الأهالي دوي انفجار آخر، اتضح أن مصدره البركان الخامد.

وفي سياق متصل، أشار الخبير الجيولوجي الدكتور عبد الله العمري أن عمق البئر ضحل ويُستبعد أن يكون السائل الذي استخرجه صاحب المزرعة بترولا، وشدد على أنه لا بد من أخذ عينة وتحليلها لمعرفة تركيبتها الكيمياوية قبل الحكم عليها، كما يستلزم الأمر عمل تصوير جيوفيزيائي تحت سطحي لتحديد المصدر.

في هذا الوقت، انهالت على مواقع التواصل تفسيرات متعددة حول ظهور #الماء_الأسود، فقال مغردون إن هذه المادة قد تكون كبريت الهيدروجين، بينما فسرها البعض على أنها رواسب بركانية حيث إن قرية طابة تقع على فوهة بركانية خامدة تحتوي على رواسب من الرماد البركاني بسماكة قد تصل إلى 200 متر تقريباً.