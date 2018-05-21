إجابات مثيرة لسؤال عن لون السيارة الذي تفضله السعوديات

اختلفت رؤية المرأة السعودية في معيار اختيارها للسيارة، فلم يعد نوع وظيفة السيارة والحاجة إليها سببا عند البعض، فمواصفات السيارة لدى النساء ستتغير بكل تأكيد لتتناسب مع وضعها في المجتمع ومواصفات تخدمها في قيادتها، فغير الشكل والموديل، ستسعى لأن تكون السيارة قادرة على تحمل التغيرات المناخية، وقليلة العطل، وغالبيتهن اتفقن على أن تكون أول سيارة تقتنيها جديدة من الوكالة وليست مستخدمة.



سارة العتيبي تفضل أن تكون سيارتها بلون فاتح، فاختارت سيارة كبيرة عائلية من نوع "فان" بلون فضي، وحرصت على أن تكون السيارة "مظللة" من الخلف، إضافة إلى وجود مقاعد خلفية متحركة لوضع وسائد وكراسي خاصة بالأطفال.

أما نوع السيارة لدى شيرين باوزير فهي تميل للألوان الفاتحة، والبعض قد يتجه للسيارة ذات اللون الأسود اللامع والحجم الكبير والفاخر، بينما تفضل فاطمة آل تيسان اللون الأسود باعتباره "لون الفخامة".

وتشاركها الرأي أماني السليمي فتفضل الأسود، أما نوع السيارة فتراه حسب إمكانيات المرأة، وتكون ما بين بي إم أو مرسيدس، أو بنتلي.

في حين تفضل خلود الحارثي اللون البرتقالي أو الأزرق السماوي، بينما تفضل نجاة الماجد الألوان الوردية والبنفسجية اللافتة للأنظار، والتي تعبر عن الروح الأنثوية، وفئة من النساء تفضل اللون الأسود، كونه ملك الألوان وغير لافت للانتباه، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يفضلن الخصوصية.

وتقول لبنى محمد كنت أخطط لشراء سيارة بلون "فوشي"، ولكن تذكرت كلام إحدى صديقاتي بمصر عندما سألتها لماذا سيارتك ليست وردية، فأكدت لي أنها لا تريد أن تكون مقصداً للشباب فتعرف بلون السيارة، لذلك ستكون كبقية السيارات كي لا تلفت الانتباه.

أما المعلمة عزيزة الشهري فترى أن تغير السيارة كل سنتين، وأن سيارات الصالون والجيمس والفان من أفضل السيارات بالنسبة لها، نظراً لاتساعها وفخامتها، وتحب الألوان من درجات البني مع الذهبي.

وأوضحت موظفة البنك هيله علي أن كثيراً من العميلات بالبنك يأتين من أجل أخذ قروض لشراء السيارات الخاصة بالعمل، وبينت أن أغلب المواصفات للسيارة تكون موديل العام، ولا تهتم كثيراً بالمبلغ إذا أعجبتها الماركة، كما أنها تبحث عن الديكور والأثاث الفخم، وأكثر ما تحرص عليه أن تكون السيارة باسمها، في نظرهن ضمانا لما تم دفعه فيها، واحتراما لممتلكاتها.

ويبين سعد الشهراني، أحد مندوبي مبيعات السيارات، أن المرأة السعودية تفضل الماركات الفارهة من الأسماء الفخمة، وتطلب مواصفات أخرى تجعلها تشعر برفاهية أكبر، مبيناً أن أسعار السيارات التي تلقى رواجاً لدى السيدات تتراوح بين 90 ألف ريال و125 ألفاً، وتقوم السيدة بتفحص السيارة وتهتم بالخدمات فيها.

ويضيف أن اهتمام المرأة ينصب بعد الجودة، على الشكل الخارجي والمظهر، وتحب السيدة الألوان الفاتحة، ونادراً ما تختار الأسود أو الألوان الغامقة، فاللون المفضل الأبيض، وقد تطلب أحياناً لوناً مميزاً لافتاً، حيث إن غالب الزبونات هن نساء عاملات.