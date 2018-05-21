الدفاع الجوي السعودي يدمر باليستياً حوثياً باتجاه جازان

رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف، في تمام الساعة الرابعة و39 دقيقة فجراً، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من محافظة #صعدة داخل الأراضي اليمنية باتجاه #جازان داخل أراضي المملكة، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.

وأوضح المالكي أن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه وتدميره، ما أدى إلى تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الحوثيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم هذه الميليشيات المسلحة بقدرات نوعية.

وكان الدفاع الجوي السعودي، قد اعترض، السبت، صاروخاً حوثياً أطلق على مدينة #خميس_مشيط، في أقصى جنوب المملكة العربية #السعودية.

وصرح المالكي أنه "في تمام الساعة السادسة وأربع عشرة دقيقة من مساء السبت، اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

كما لفت إلى أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخاً آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم تنتج عنه أية أضرار.