التحالف: تحرير 85% من اليمن وانهيار في صفوف الحوثي

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، عن تحرير أكثر من 85 بالمئة من اليمن مع تقدم في جميع محاور القتال وظهور انهيار وتخبط في صفوف الميليشيات الحوثية.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف في مؤتمر صحافي، إن سفينة تركية تعرضت لهجوم صاروخي مؤخرا قبالة ميناء الحديدة، محملا #ميليشيات_الحوثي مسؤولية الهجوم.

وأوضح المالكي أن السفينة التركية كانت تقل حمولة من القمح تعرضت لهجوم صاروخي انطلق من الحديدة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تحتجز مساعدات إغاثة موجهة لليمنيين خلال شهر رمضان، كما أنها تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية في جبهات القتال، بعد أن انهارت صفوفها.

وأعلن المتحدث باسم التحالف عن افتتاح مركز للمساعدات تابع لمركز الملك سلمان في جزيرة سقطرى، كما أكد أنه تم تأمين عدد من القرى في محافظة صعدة ورفع العلم اليمني عليها، على أن يتم تحرير ورفع العلم اليمني في كافة المحافظات.

وأشار المالكي في معرض حديثه إلى أن الوضع آمن على الحدود السعودية اليمنية، وأن الروح المعنوية لمقاتلي الميليشيات انهارت.