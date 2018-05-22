الكاميرا تأسر الصاعقة.. صور مذهلة للبرق في أجا وسلمى

ضربت البروق أجمل وميضها على جبال أجا وسلمى، أحد أشهر جبلين ارتبطا بمدينة حائل، مشكلة لوحات جمالية وثقتها عدسات المصورين بطرق مختلفة واحترافية تعتمد على التصوير الليلي لكسب لمعان وانعكاسات لمعان البرق.

المصور رشيد البغيق التقط مجموعة من صور البرق، شهدتها منطقة حائل خلال اليوم الثالث من شهر رمضان، مسجلاً لقطات مذهلة لتشكيلات البرق، والتي تستهوي المصور الضوئي نظير ما تتطلبه اللقطة من احترافية عالية في إعدادات آلة الكاميرا والتزامن اللحظي مع التقاط وميض البروق.

13 صورة للمعان البرق يشق قبة السماء، نتيجة ملاحقة استمرت لساعات قام بها المصور رشيد البغيق في سبيل توثيق لحظات المطر والبرق في سماء حائل.

ويهوى البغيق ملاحقة السحب طوال موسم الشتاء، حتى دخول فصل الصيف، ويعد الفترة الحالية أو الانتقالية والتي يكثر فيها لمعان البروق وتشكيلاته في السماء، حيث تعد فرصة لمحبي تسجيل لحظات البرق في هذا الوقت من السنة.



ويرى البغيق أن تشكيلات منطقة حائل سواء الجبلية أو عروق النفود، دائما مغرية للمصورين في توثيق هذه المعالم، خصوصاً في وقت الأمطار التي تضيف جمالاً آخر لحائل.

العديد من المستشرقين الذين زاروا حائل، وثقوا معالمها في وقت الأمطار، كما في مذكرات هوبر أو جورج فالين، وقد رسموا الأحداث الممطرة ووصف الجبال ولمعان البروق في سماء إحدى أجمل المناطق السعودية.