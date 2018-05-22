تفاصيل ليلة رعب عاشها ركاب طائرة سعودية إلى بنغلادش

نشر مكتب تحقيقات الطيران المدني السعودي على حسابه في تويتر تفاصيل تعرض طائرة سعودية لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية، وعلى متنها 151 راكباً (منهم 10 من الطاقم).

وقال المكتب في بيانه إنه يوم الاثنين 21 مايو الجاري كانت الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز إيرباص A330 في رحلتها المجدولة رقم (SV3818) من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار دكا – بنغلادش وعلى متنها 141 راكباً وطاقم الطائرة المكون من 10 أفراد.

وأثناء الرحلة تعرضت لخلل فنّي في منظومة الهيدروليك، ما استدعى تغيير مسارها والتوجه لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث هبطت في تمام الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي، دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت في نهاية المدرج. وبين المكتب أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها وتعاملت مع الحالة الطارئة، وتم إخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ بالطائرة، وقد تعرّض 52 راكباً لإصابات طفيفة.

فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء، وتتلقى حاليًّا العلاج الطبي اللازم، وعلى الفور شكل مكتب تحقيقات الطيران فريقاً مختصاً للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

هذا وهبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطرارياً، ليلة الاثنين-الثلاثاء، في مطار الملك عبدالعزيز، بينما كانت متجهة من مطار المدينة لمطار دكا بعد تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية وعلى متنها 151 راكباً، وقد تم إخلاء كافة الركاب.

وأوضح المتحدث الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، أنه في حوالي الساعة الثامنة (بتوقيت المملكة) من مساء الاثنين الخامس من رمضان، وبعد بدء الطائرة من طراز إيرباص (A330) رحلتها رقم 3818 من المدينة المنورة متجهة إلى مطار دكا في بنغلادش، حصل خلل في النظام الهيدروليكي فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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وتابع المتحدث قائلاً: "عند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية، وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، وهبطت الطائرة بسلام، وتم إنزال الضيوف وعددهم 141 من الطائرة مع طاقم الطائرة المكون من 10 ملاحين.

وعزى المتحدث الفضل في ذلك الهبوط الناجح "إلى الله"، وكفاءة الطيار، وكذلك "إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عاليتين".

وستقوم الجهة المعنية بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة.