شاهد هبوطا اضطراريا لطائرة سعودية بمطار الملك عبدالعزيز

هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطراريا، ليلة الاثنين-الثلاثاء، في مطار الملك عبدالعزيز، بينما كانت متجهة من مطار المدينة لمطار دكا بعد تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية وعلى متنها 151 راكبا، وقد تم إخلاء كافة الركاب.

وأوضح المتحدث الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، أنه في حوالي الساعة الثامنة (بتوقيت المملكة) من مساء يوم الاثنين ٥ رمضان 1439هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠١٨م، وبعد بدء الطائرة من طراز ايرباص (A330) رحلتها رقم ٣٨١٨ من المدينة المنورة متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش، حصل خلل في النظام الهيدروليكي فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتابع المتحدث قائلا: "عند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية، وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، وهبطت الطائرة بسلام، وتم إنزال الضيوف وعددهم ١٤١ من الطائرة مع طاقم الطائرة المكون من ١٠ ملاحين، ويعود الفضل بعد الله في نجاح عملية الهبوط إلى كفاءة قائد الطائرة وأيضا إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عاليتين".

كما باشرت الجهات المعنية التحقيق في العارض، وستقوم الجهة المعنية بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة.