جريمة بشعة.. مقتل رئيس المجلس البلدي في بريدة

عثرت الجهات الأمنية #السعودية، صباح الثلاثاء، على جثة #رئيس_المجلس_البلدي في #بريدة إبراهيم الغصن وقد فارق الحياة نتيجة تعرضه للضرب، وقد قيدت يداه وألقي به في أحد الأحواش شمال بريدة.

وتعمل الجهات الأمنية على تتبع الفاعلين، وتحوم الشكوك حول بعض العمالة الذين يشتغلون لدى رئيس المجلس البلدي في أعمال متعددة.

ووجدت جثة الغصن في أحد المواقع القريبة من منزله في شمال بريدة بالقرب من معارض السيارات.

إبراهيم الغصن الذي يعمل كمحامٍ وترأس هيئة المحامين بالسعودية، نعاه العديد من المحامين في تغريدات على تويتر.

ولا تزال الجهات الأمنية تتبع الجناة في تحرك سريع، حيث تم اكتشاف حادثة القتل صباحا، وقد وجدت بعض الأدلة التي تعمل عليها الشرطة في منطقة القصيم.