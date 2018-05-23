بالصور.. تعرف على مصير ركاب طائرة دكا

كشف المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبد الرحمن الطيب لـ "العربية.نت" أن الخطوط السعودية قد أعلنت عن إقلاع رحلتها التي تحمل الرقم (3818) من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى مطار دكا في #بنغلاديش، وهي الرحلة التي تعذر إكمال سفرها مساء الاثنين الماضي إثر تعرضها لخلل فني طارئ.

وقال الطيب: "كان في مقدمة مودعي الرحلة المدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، حيث أقيم بهذه المناسبة حفل وداع رسمي للركاب".

وكانت #الخطوط_السعودية قد استضافت الركاب القادمين من المدينة المنورة لعدم تمكنهم من السفر مباشرة إلى دكا، وذلك لوجود خلل في أنظمة الإطارات بالطائرة الإيرباص، والتي نجح قائدها في إنزالها بمطار جدة.

واستخدم الطيار خراطيم الرغوة التي ساهمت في انزلاق الطائرة، والتقليل من احتكاك جسمها بأرض المطار خوفًا من احتراقها.

وعند توقفها تم إنزال الركاب عن طريق وسائد التزحلق، مع وجود كثيف لمطافئ المطار وآليات السلامة.