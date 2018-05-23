الملك سلمان وولي العهد يطمئنان على صحة الرئيس الفلسطيني

أجرى خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، اتصالًا هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة الرئيس محمود عباس، متمنياً له دوام العافية.

وعبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا موفور الصحة ودوام العافية لخادم الحرمين الشريفين.

كما أجرى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً بالرئيس #محمود_عباس رئيس دولة فلسطين، اطمأن خلاله على صحة الرئيس محمود عباس ، متمنياً له دوام العافية.

من جهته، عبر الرئيس محمود عباس عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد بثت، الاثنين، صورا للرئيس #محمود_عباس يبدو فيها بصحة جيدة.

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس جيدة، معربا عن أمله أن يغادر المستشفى في غضون اليومين المقبلين.

وأظهرت صور من المستشفى الرئيس عباس بصحبة الفريق الطبي المعالج وعدد من مرافقيه وهو بصحة جيدة.

ودخل عباس (82 عاما) المستشفى للمرة الثالثة في أقل من أسبوع، الأحد، بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وخضع عباس لجراحة صغيرة في الأذن يوم الثلاثاء، لكنه عاد مرة أخرى إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لفترة وجيزة في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت، ثم عاد مرة ثالثة إلى المستشفى الأحد لتجرى له "فحوص طبية" بحسب وصف الأطباء قبل أن يذكروا ليلة الاثنين أنه مصاب بالتهاب رئوي.