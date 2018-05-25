خالد بن سلمان: مساهمات المملكة مشهودة للحفاظ على الأقصى

ظلت قضية فلسطين على مدى ٧٠ عاماً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وصولا الى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، ولازالت وستبقى فلسطين قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 25, 2018

قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، الجمعة، إن قضية فلسطين ظلت على مدى 70 عاماً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، مضيفاً أن فلسطين لازالت وستبقى قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات.

ظلت قضية فلسطين على مدى ٧٠ عاماً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وصولا الى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، ولازالت وستبقى فلسطين قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 25, 2018

وقال السفير السعودي بأميركا في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "تقف المملكة اليوم في مقدمة الدول العربية والإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرون بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات سياسية ضيقة ورخيصة".

وتقف المملكة اليوم في مقدمة الدول العربية والإسلامية الى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرين بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات سياسية ضيقة ورخيصة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 25, 2018

وأضاف: "إن قيام المملكة بقيادة الملك سلمان، الداعم الأول لجهود عون الأشقاء الفلسطينيين منذ كان أميراً للرياض، ومن موقعها في قلب العالمين العربي والإسلامي، بواجبها بدعم الأشقاء الفلسطينيين، هو أمر لا فضل فيه ولا منة، بل هو شرف وواجب وطن يحتضن قبلة المسلمين تجاه أرض مسرى النبي، وأولى القبلتين".

وغني عن الذكر ما قدمته وتقدمه المملكة من مساعدات على المستويين الحكومي والشعبي لإخواننا الفلسطينيين ما يجعلها أكبر داعم لهم، وآخرها ما قدمته خلال "قمة القدس" التي عقدت بالمملكة بما فيه دعم اخواننا اللاجئين الفلسطينيين. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 25, 2018

وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريداته: "وغني عن الذكر ما قدمته وتقدمه المملكة من مساعدات على المستويين الحكومي والشعبي لإخواننا الفلسطينيين ما يجعلها أكبر داعم لهم، وآخرها ما قدمته خلال "قمة القدس" التي عقدت بالمملكة بما فيه دعم إخواننا اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفاً: "كما فتحت المملكة أبوابها لإخواننا الفلسطينيين ووفرت فرص العمل والتعليم والصحة بالداخل ودعمتهم مالياً بالخارج، وتكفلت بالرسوم الجمركية لاستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، إضافة لتكفلها بجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية مساهمة منها في استعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

كما قدمت المملكة مساهمات مشهودة حفاظا على هوية المسجد الأقصى وذلك من خلال دعم عدد من المنظمات منها صندوق القدس ووكالة بيت مال المقدس وبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وصندوق انتفاضة القدس وصندوق الأقصى وغيرها — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 25, 2018

ونوه السفير السعودي إلى أن المملكة قدمت "مساهمات مشهودة حفاظا على هوية المسجد الأقصى وذلك من خلال دعم عدد من المنظمات منها صندوق القدس ووكالة بيت مال المقدس وبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وصندوق انتفاضة القدس وصندوق الأقصى وغيرها".

ستستمر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الوقوف مع العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة في كل مكان، وفي مقدمتها قضية فلسطين، هذا واجبنا وقدرنا، ومن يزايدون في قضية فلسطين هم من يدور في فلك النظام الايراني الذي يسفك دماء العرب في سوريا واليمن وغيرها ويسعى لاحتلالها. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 25, 2018

وشدد على أن المملكة العربية السعودية "ستستمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الوقوف مع العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة في كل مكان، وفي مقدمتها قضية فلسطين، هذا واجبنا وقدرنا، ومن يزايدون في قضية فلسطين هم من يدور في فلك النظام الإيراني الذي يسفك دماء العرب في سوريا واليمن وغيرها ويسعى لاحتلالها".

لا يستقيم أن يقف هؤلاء الأشخاص مع النظام الإيراني الذي يدعي مقاومة الاحتلال في فلسطين ويدعمونه وهم يرون هذا النظام يسعى في المقابل لاحتلال عواصم عربية ويرتكب بها المجازر ويسفك دماء أبناءها. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 25, 2018

واختتم سلسلة تغريداته بالقول: "لا يستقيم أن يقف هؤلاء الأشخاص مع النظام الإيراني الذي يدعي مقاومة الاحتلال في فلسطين ويدعمونه وهم يرون هذا النظام يسعى في المقابل لاحتلال عواصم عربية ويرتكب بها المجازر ويسفك دماء أبنائها".