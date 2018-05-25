شاهد قتلة رئيس مجلس بلدي بريدة يغادرون الفندق

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً لقتلة رئيس المجلس البلدي في بريدة، الدكتور إبراهيم الغصن، وهم يغادرون أحد فنادق بريدة، بعد انتهائهم من الجريمة، فيما ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم قبل مغادرتهم السعودية.

وعُثر على جثة رجل ملقاة على الأرض، داخل أحد المستودعات قيد الإنشاء شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم في السعودية، وعند مباشرة الحالة تبين أنها تعود للمواطن إبراهيم الغصن، رئيس المجلس البلدي بمدينة بريدة.

وتردد أن الجثة كانت ملقاة على وجهها، وتحيط بها بقعة من الدماء، في أحد زوايا المستودع.

إلى ذلك، أكدت مصادر أنه بعد ملاحقة الجناة تبين أن أحدهم من أقارب زوجة الضحية من الجنسية السورية ومقيم في ألمانيا، وتم الاتفاق معه على التخلص من المغدور به.

كما أضافت المصادر أن الضحية قُتل في منزله وفي غرفة نومه، وتم نقل الجثة لموقع قريب من منزله، وألقي هناك قبل أن يتم العثور عليه، وكان أجهز عليه ضرباً حتى الموت.