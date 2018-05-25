هيئة الأرصاد السعودية: هذه المناطق ستتأثر بإعصار مكونو

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه ومن خلال آخر صور الأقمار الصناعية وتحليل خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية للإعصار المداري مكونو في بحر العرب، الذي تحول إلى إعصار من الدرجة الثانية، فمن المتوقع أن يتحرك باتجاه شمال إلى شمال غرب حيث يبعد مركز الإعصار عن حدود المملكة العربية السعودية حوالي "350 كم"، وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار ما بين "157 إلى 167 كم /ساعة"، كما تشير توقعات الهيئة إلى احتمال التغير في مسار الحالة المدارية بعد مرورها بسلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وتحول الإعصار إلى عاصفة مدارية ويمكن أن تتأثر بها أجزاء من المملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من فجر يوم السبت إلى يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت الهيئة إلى أن الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية "صحراء الربع الخالي"، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "الخرخير"، ستتأثر بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من "75 كم/س" مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى محافظة "شروره" التي قد تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية من مساء يوم الأحد القادم.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة وذلك من خلال تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.