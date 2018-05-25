"مسك" تعرض ابتكاراتها في معرض "فيفا تكنلوجي" بباريس

تشارك المملكة العربية السعودية، من خلال مؤسسة "مسك"، في المعرض الدولي "فيفا تكنلوجي" الذي يُقام في صالة المعارض الفرنسية في "بورت فرساي" بباريس ويزوره نحو 80 ألف زائر لاكتشاف آخر الابتكارات حول العالم والتي تقدمها شركات عالمية عديدة.

وقدمت مؤسسة #مسك مبتكراتها التكنلوجية ولاسيما الناشئة منها. كما اطلعت على الكثير من التقنيات الحديثة التي تستخدم في المجالات المدنية، ومنها أيضا ما يُستخدم في المجالات الخاصة بالفضاء، سواء كانت طائرات بدون طيار أو طائرات تعمل بالخلايا الشمسية، وقدمت تجربتها في هذا المجال.

في سياق متصل، قدّم عبد الله عسيري، الرئيس التنفيذي لشركة "لو سيديا"، وهو أحد الشباب المشاركين مع "مسك" في معرض "فيفا"، عرضاً لافتاً عن شركته وما تقدمه من خدمات للناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تقوم به من رصد لوسائل الإعلام العالمية والعربية ونشر محتواها لمتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساعد هذه المشاريع اللافتة مؤسسة "مسك" لتطوير خبرات الشباب في المجال التكنلوجي وتبادل الخبرات مع كبريات المؤسسات.

من جهتها، عرّفت منار العميري زوار المعرض على مشروعها للكتب الصوتية "ضاد"، شارحةً كيف يستطيع هذا الاختراع مساعدة الجاليات العربية التي تعيش في المهجر لتعلم اللغة العربية.

وتقدم الشركات الكبرى المشاركة في معرض "فيفا تكنلوجي" ندوات وورش عمل يومية للشباب للتعرف على آخر التطورات التكنولوجية.