السعودية تعلن انتهاء الفترة الحرجة لتأثير عاصفة "مكونو"

أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، اليوم السبت، انتهاء الفترة الحرجة لتأثير العاصفة المدارية "مكونو" على المملكة.

وقال: "إن الفرصة قائمة للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق المتأثرة التي قد تستمر حتى الاثنين المقبل".

موضوع يهمك أشارت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، السبت، إلى تراجع الإعصار #مكونو إلى منخفض مداري عميق، مع استمرار هطول... تراجع "مكونو" في عُمان.. مع بقاء الأمطار والتحذير إعصار مكونو

وأعلن الثقفي عن نجاح غرفة الطوارئ المعنية بمتابعة الحالة مع الجهات الحكومية التي تتعامل ميدانياً مع الظواهر الجوية وتنسق مع الهيئة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن الأرصاد في المملكة، مستمرة في تقديم وتطوير أعمالها بما يكفل تحقيق أعلى درجات الدقة في معلومات الطقس، الذي ظهر بشكل واضح من خلال متابعة إعصار "مكونو".

كما قدم شكره للعاملين في شؤون الأرصاد والإدارات المساندة في الهيئة على ما قدموه من جهد مضاعف ومتقن، ومتابعة تأثير الحالة على المملكة، وكذلك التنسيق والمساندة للدول الشقيقة المتضررة من الإعصار.