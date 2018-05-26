المرور توضح اللبس حول اختبار من يحملن رخص قيادة أجنبية

نفى مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء، محمد البسامي، ما تضمنه التصريح المنشور في إحدى الصحف الإلكترونية، الخميس، منسوباً لمصدر بالمرور، عن النساء اللائي يحملن رخص قيادة أجنبية.

وأوضح اللواء البسامي أن اختبار النساء اللائي يحملن رخص قيادة أجنبية، واستبدال رخصهن برخص قيادة سعودية سيتم فور استكمال التجهيزات ذات العلاقة، وأن النساء اللائي لا يحملن رخص قيادة بدأن فعلاً في التدرب على القيادة في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارة.

وأكد مدير عام المرور أهمية الرجوع للمتحدثين الرسميين للحصول على المعلومات الدقيقة، فيما يخص الشأن العام خاصة أنه سبق إيضاح كل ما يتعلق بالإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ الأمر الملكي، القاضي بتطبيق نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء.