بالصور.. عمليات إنسانية للقوات السعودية المشتركة بسقطرى

استطاعت #القوات_السعودية المشتركة في محافظة أرخبيل سقطرى، تنفيذ عمليات إنسانية لأهالي المحافظة بعد موجة #إعصار_مكونو.

وتمثل العمليات الإنسانية التي أتمتها القوات المشتركة في إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة حديبو ومطار #سقطرى، كما تمكّنت القوات من إنقاذ العشرات من أهالي سقطرى، الذين داهمتهم مياه الأمطار داخل منازلهم، فضلاً عن عمليات إسعاف للأطفال وكبار السن.

موضوع يهمك اجتاح إعصار #مكونو المداري، مساء الأربعاء، جزيرة #سقطرى اليمنية، وسط حالة تأهب قصوى، وإعلان غرق سفن وفقدان عشرات الأشخاص... شاهد إعصاراً يجتاح سقطرى.. غرق سفن وعشرات المفقودين إعصار مكونو

وجاء تأهب القوات المشتركة قبل بلوغ الإعصار الذي ضرب سقطرى، حيث شكلت لجان مع الحكومة الشرعية اليمنية، لتوزيع القوات المشتركة على المناطق والأحياء المتوقع ضررها.

واجتاح إعصار #مكونو المداري، مساء الأربعاء، جزيرة #سقطرى اليمنية، وسط حالة تأهب قصوى، وإعلان غرق سفن وفقدان عشرات الأشخاص في معلومات أولية.