شرطة القصيم تكشف تفاصيل جريمة قتل رئيس بلدي بريدة

كشفت شرطة منطقة #القصيم بالسعودية تفاصيل #جريمة_مقتل_إبراهيم_الغصن، رئيس المجلس البلدي ببريدة.

و‏‫صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/ ٩/ ٧هـ، مفاده العثور على جثمان مواطن في العقد السابع من العمر داخل مستودع قيد الإنشاء شمال مدينة #بريدة، وقد تعرض لإصابات عدة في الرأس والجانب الأيسر، أدت لوفاته.

وأسفرت المتابعة الأمنية عن التوصل لمرتكبَيْ هذه الجريمة، وتحديد هويتَيْهما، وهما: زوجة المجني عليه (سعودية الجنسية/ سورية الأصل والمنشأ)، ووافد من الجنسية السورية، وهما في العقد الرابع من العمر. وقد أقرا بما نُسب إليهما، وقيامهما بالتخطيط لجريمتهما، وتنفيذها، والاعتداء بغتة على المجني عليه داخل منزله، ثم نقله والتخلص منه، ومحاولتهما إخفاء معالم فعلتهما، والفرار إلى خارج البلاد.

موضوع يهمك تناقل أقارب رئيس المجلس البلدي في #بريدة ، الدكتور إبراهيم الغصن، بياناً لمصدر غير رسمي، يروي تفاصيل مقتله. وبحسب... مقتل رئيس بلدي بريدة.. تفاصيل صادمة وشبهات حول زوجته السعودية

وقد تم إيداعهما التوقيف، وإحالتهما النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة، بحسب الاختصاص، تمهيداً لتقديمهما للعدالة؛ لينالا جزاءهما الرادع.

وقالت شرطة منطقة القصيم إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.