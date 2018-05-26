"مكونو" يبدأ التأثير على أجزاء من السعودية هذه الليلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في #السعودية أن تأثير إعصار "مكونو" على المملكة يبدأ من هذه الليلة، بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي.

وأفاد الناطق الإعلامي للهيئة، حسين القحطاني، أنه من المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، قد تتجاوز سرعتها 75كم/س، من ليل السبت الأحد على الخرخير، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بيَّن القحطاني أن حالة تأثير الإعصار، ستستمر إلى يوم الثلاثاء، وأن سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر لن تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب "مكونو"، مشيراً إلى أن الهيئة ستوافي الجميع بمستجدات الحالة أولاً بأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق أرصاد.