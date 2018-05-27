سعودي دفن أمه ومات بعدها بأربع ساعات 

"هل نحن في حلم؟ أربع ساعات فصلت بين دفن جدتي وأبي، كان باراً بها فرفض القدر أن يفرقهما".. هكذا علق محمد بن الشيخ سليمان القنيطير بعد وفاة جدته ووالده، مساء السبت، في العاصمة السعودية #الرياض.

وروى محمد تفاصيل تلك الليلة الحزينة لـ"العربية.نت" فقال: "سقط والدي مغشياً عليه بعد أن دفن جدتي في مقبرة النسيم، رفضت روحه مغادرة المقبرة، ليدفن بجوار أمه بعد صلاة التراويح وسط ذهول منا في هذا اليوم المؤلم".

وأضاف القنيطير: "أبي يبلغ من العمر ٦٠ عاماً، و يعمل معلماً للقرآن الكريم، وإماماً لمسجد السلام، ولديه 10 أبناء، التقينا به آخر مرة قبل أن يدفن جدتي، وكان يوصينا بالدعاء".

وكتب الدكتور حمزة الطيار مصدوما على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر قائلاً: ‏⁧"سبحان الحي الذي لا يموت، سليمان القنيطير صلى معي على أمه رحمها الله العصر، وصليت عليه بعد العشاء في نفس اليوم".