‏الداخلية السعودية تهيب باحترام النساء أثناء القيادة

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات السعودي، سعيد القحطاني، أن جميع الأمور استكملت بشأن قيادة المرأة للسيارة، وأن الأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته.

وصرّح القحطاني حول إمكانية توقيف المخالفات من السيدات وإنشاء غرف توقيف لهن، قائلا: "لماذا نبدأ بغرف التوقيف، ولماذا هذا التشاؤم؟ بإذن الله لن يكون هناك مخالفات من قائدات المركبات، وكل من ستقود سيارتها ستكون مؤهلة لقيادتها، وستكون على علم ودراية بالمخالفات وستتجنبها، وأتوقع أن قيادتهن ستكون أكثر سلامة وأمناً، ولن يكون هناك توقيف إلا بحدود نادرة جداً".

وأدلى القحطاني بتصريحه خلال تدشين الملتقى الخاص لقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء الأحد في مقر الأمن العام بمحافظة #جدة، حيث ناقش الاجتماع استعدادات أمن الطرق لـ #قيادة_المرأة والتقنية المستخدمة بأمن الطرق.

وأضاف القحطاني: "التقنية لم تأتِ بمناسبة السماح بقيادة المرأة للسيارة بل هي ترتيب وتخطيط مسبق وتحظى بمتابعة واهتمام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، والأمن العام، وهناك انتشار واسع لاستخدام التقنية المتعددة في أمن الطرق، وبقية قطاعات الأمن العام".

ونوه القحطاني حول عمل المرأة في الأمن العام والمهام الجديدة لها، قائلا: "إن الكوادر النسائية موجودة سلفاً في قطاع الأمن العام، والقطاعات الأمنية الأخرى، وما استجد هو زيادة الأعداد، وسيصبحن إضافة للعمل الأمني في كافة القطاعات".

وتابع: "الآن الإجراءات تسير لتجنيد العسكريات، وتوظيف أخريات في وظائف مدنية، وما نعيشه اليوم في شهر رمضان، وما يتم على المستوى الاجتماعي من تنقلات كبيرة على الطرق، وحفظ الأمن، والسلامة المرورية عليه في الإجازات، فإن رجال أمن الطرق لهم الأجر والثواب على ما يقومون به لحفظ أرواح المواطنين، وضبط المخالفات، وخفض السرعات، وتطبيق النظام لمن لا يبالي بأرواح الآخرين".

وأعلن القحطاني أن الشهر القادم سيبدأ تطبيق الأمر الملكي بالسماح للمرأة بالقيادة، والذي سبق مناقشته، مؤكدا أن الاستعدادات قد بدأت لذلك، لكن إجراء المواجهة الأخيرة للاستعدادات التي ستنفذ للسيدات اللاتي سيقدن السيارة، ومن الواجب تذكيرهن بالنظام، والحيلولة دون أذى يلحق بهن". وأردف قائلا: "هذا القرار سيخدم الوطن، ويقلل من وجود العمالة في البيوت"، بحسب صحيفة "الرياض".

وتابع: "يجب التعامل مع السيدات بكل احترام وتقدير وثقة، ومنع أي تصرف خاطئ قد يحدث من أي إنسان تجاه هؤلاء اللواتي يقدن سياراتهن في العاشر من الشهر القادم".

وأضاف: "نقاط أمن الطرق تتعامل باحترام وتقدير معهُن، لتتأكد من تطبيق النظام وعدم وجود تجاوز للأنظمة".

وقال: "المهمة واسعة، لاسيما أن المملكة قارة، ومطلوب منا تغطية أكبر عدد من هذه الطرق، وهناك خطط للتوسع".