بالصور.. إقبال على مسجد سيد الشهداء بالمدينة المنورة

يقبل الزائرون خلال شهر رمضان على مسجد وميدان سيد الشهداء في #المدينة_المنورة، الذي يعد معلماً بارزاً دارت في محيطه أحداث معركة أحد الشهيرة.

وتبلغ مساحة مسجد #سيد_الشهداء الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حوالي 54 ألف متر مربع تقريباً ويستوعب نحو 15 ألف مصل، ويضم في جنباته مختلف الخدمات والمرافق المساندة تشمل ساحات وأكشاكا لبيع الهدايا ومواقف للسيارات والباصات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويحظى ميدان سيد الشهداء بمكانة دينية وتاريخية قيمة كونه موقعاً لأحد أهم المعارك التي شارك فيها المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - في معركة أحد التي تحوي جبل أحد وجبل الرماة ومقبرة شهداء أحد التي تضم أجساد 70 صحابياً استشهدوا في تلك المعركة التي خلد ذكرها القرآن الكريم.