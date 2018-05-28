طارق الحربي: لو أكشف أخطاء هذه الأعمال لتم إيقافها

استطاع ممثل سعودي خطف النجومية خلال فترة وجيزة، نظير ما يمتلكه من موهبة ومقومات النجاح في الأداء الفني، حتى أصبح عنصراً مؤثراً في الأعمال الدرامية التي يشارك بها.

الفنان #طارق_الحربي، بارع في الكوميديا ومقنع في التراجيديا، اتجه إلى تقديم البرامج الخفيفة، فكان حضوره لافتاً منذ اللحظة الأولى لظهوره كمذيع لاذع، كوّن قاعدة جماهيرية جديدة، وفتح على نفسه باب المشاكل أحياناً، خصوصاً لدى زملائه في الوسط الفني. وهذا حديثه إلى "العربية.نت":



- كيف رأيت ردود الفعل عبر برنامج " #رادار_طارئ"؟

-الأصداء جميلة ورائعة، وهناك مقاطع أصبحت تنتشر في السوشيال ميديا بشكل لافت، ما يؤكد رغبة المتابعين في تكرار المشاهدة، وهذا نجاح بحد ذاته، أضف إلى مطالبة الجمهور بزيادة وقت البرنامج.



- برنامج ينتقد الأعمال الرمضانية، هل يؤثر ذلك على علاقاتك الفنية؟

أبداً .. أنا دائماً أنتقد نفسي في أعمالي، لكن المهم برنامجنا كوميدي ساخر وليس نقديا، ونبتعد عن التجريح، كما أن الفنانين والكثير منهم تربطني بهم علاقات جيدة، حتى وإن انتقدت أعمالهم فهم يعلمون مدى محبتي واحترامي لهم.

- فكرة برنامجك سبق أن تم تقديمها، ما الجديد لديك فيها؟

تلفزيونياً على مستوى السعودية والخليج، وبهذه الطريقة، لا يوجد برنامج مشابه لبرنامجي.





- كونك فنانا، وقد يكون من السهل عليك كشف الكثير من الأخطاء؟

أنا في مجال الوسط الفني من عام ٢٠٠٠، وأعرف الكواليس، وملم بجميع نواحي الأعمال الفنية، وأعلم الكثير من الأخطاء في أعمال فنية لو كُشفت، لتوقف بث تلك الأعمال، ولكن لا أحب الخوض في تلك التفاصيل.



- ما هي الآثار السلبية على زملائك والتي سببها انتقاداتك؟

أنا لا أبحث في هذا البرنامج عن أعداء أو تكوين علاقات سلبية، فجميع السلبيات والأضرار تعودت عليها في بداياتي الفنية، وتعديتها بثقتي بنفسي.



- ترى أن ناصر القصبي مهما قدم سيكون الرقم واحد لماذا؟

لأنه الرقم الصعب بالدراما.



- لماذا برأيك، الأعمال الرمضانية ليست على المستوى المأمول؟

للأسف، دائماً نركز على موسم رمضان فقط، وطوال العام لا توجد أعمال فنية، وربما فُقدت النصوص طوال العام.





- تقول إن المسلسلات أفكارها مكررة؟

الأعمال لدينا مكررة، فهذا صحيح، فقبل العمل تبهرك الإعلانات والبهرجة الإعلامية، حتى تحس أن العمل جديد، وأفكاره جبارة، وحين يعرض تجده مكررا ونفس الأعمال السابقة، ولكن مع تغير الاسم!



- أنت تشارك في بعض هذه الأعمال التي تنتقدها؟

الحمدلله الأعمال غير الجيدة التي عملت فيها، أعرفها تماماً، والناجحة أعرفها أيضاً، لكن المهم عدم تكرار الأخطاء، وإذاً علي المشاركة فقط، فأنا أشارك كل عام في ٤ مسلسلات وأنتقد نفسي، وإذا أخطأت يا ويلي من نفسي.



- شاركت العام الماضي في حلقات من "سيلفي" وكان حضورك جيداً، لماذا لم تشارك هذا العام بعدد من المسلسلات؟

صراحةً كنت هذا العام غير حريص نهائياً على المشاركة في أي عمل لظروف خاصة جداً، وزالت تلك الظروف وشاركت.





- أدوار البطولة، لماذا هي محصورة على أسماء معينة؟

المشكلة ليست في الأبطال، المشكلة تكمن في المنتج البطل.



- متى سنرى ممثلا شابا يقود عملا؟

الشباب قادرون، لكن يجب أن يتعلموا من أخطاء غيرهم، وسيبدعون إذا توفر لهم الدعم الكافي.



- كيف ترى عودة حسن عسيري والمالكي؟

"بيني وبينك" لكن باسم جديد.



- انتقدتَ عملهم وترى أنه تكرار لـ "بيني وبينك"؟

نفس الشخصيات، ونفس النص، ونفس كل شيء، فقط تغيرت أشكال الممثلين قليلاً مع التقدم بالعمر.





- كيف رأيت عمل "عوض أبا عن جد" للفنان أسعد الزهراني الذي احتكر بطولته برفقة حبيب الحبيب؟

أنا مشارك في العمل، ولا أستطيع تقييمه، لكن بطل العمل ليس الممثلين، البطل المخرج أوس الشرقي.



- "العاصوف" هل ترى أن وجود ناصر لا يدع مجالا لنقده؟

بالعكس ناصر القصبي هو الفنان الوحيد الواثق بما يقدمه، ويتقبل النقد، وأنا أتعلم منه أشياء كثيرة.



- الفنان عبدالله السدحان انتقدك كيف ترد؟

السدحان كفنان وممثل أكن له كل التقدير والاحترام، وعمله ضمن الأعمال الجيدة في رمضان، وقمنا بالرد عليه بالبرنامج، رغم أنني لا أحب شخصنة الأمور، كما أنني قمت بانتقاد أخطاء المسلسل ولم أنتقده هو كشخص.