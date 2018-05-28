مفاجأة.. اسم إعلامية بشارة مسلسل لم تشارك فيه!

تفاجأت الإعلامية ومقدمة البرنامج اليوتيوبي "بناتيوب" أميرة العباس بظهور اسمها على شارة مسلسل "بدون فلتر" رغم عدم مشاركتها فيه.

وأعربت لـ "العربية.نت" عن استغرابها من وجود اسمها بشارة المسلسل، وقالت: "كثرت الاستفسارات حول دوري في العمل، رغم أنني لم أشارك أبدا في العمل".

وأكدت أميرة تلقيها عرضا من مسلسل "بدون فلتر" وبعض الأعمال الأخرى، إلا أنها رفضت المشاركة لعدم رغبتها بالتمثيل حالياً.

وحول سبب زج اسمها ضمن طاقم العمل دون علمها قالت: "للأمانة لا يوجد لدي أي تفسير لذلك، ولكنني أتمنى أن يكون خطأ غير مقصود".

يذكر أن المذيعة أميرة العباس تعتبر أحد أهم الأسماء في مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بجماهيرية كبيرة لاسيما عبر البرنامج الشهير سناب شات.