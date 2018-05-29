السعودية الثانية عالمياً في "التغريد" حول مونديال 2018

فيما تشارك المملكة العربية السعودية في كأس العالم 2018، واصل المشجعون تحضيراتهم لدعم الفريق الوطني هذا العام، وشهد "تويتر" نقاشات مستمرة حول البطولة، والفريق الوطني السعودي الذي يواصل استعداداته للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم فيفا 2018 أمام روسيا، والمقررة يوم 14 يونيو المقبل.

وعلى مدى الشهور الستة الماضية، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد التغريدات المتعلقة بكأس العالم 2018 خلف اليابان المتصدرة وأمام البرازيل التي حلت في المركز الثالث.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها منصة تويتر، أبدى 97% من المستخدمين في المملكة العربية السعودية حماسهم لمتابعة بطولة كأس العالم 2018، حيث خطط 43 في المئة لمشاهدة جميع المباريات، بينما يخطط 92 في المئة لاستخدام تويتر كمنصة رئيسية للأنشطة اليومية خلال نفس المدة.