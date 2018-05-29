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السعودية: حديث ماكرون عن احتجاز الحريري غير صحيح

المصدر: دبي - العربية.نت
سعد الحريري
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صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، بأن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية، من أن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح.

وذكر المصدر أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان، وتدعم دولة الرئيس الحريري بكافة الوسائل، مضيفا أن كافة الشواهد تؤكد أن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها، مثل ميليشيات حزب الله الإرهابي المتورط في اغتيال دولة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وقتل مواطنين فرنسيين في لبنان، إضافة إلى مد إيران للميليشيات الإرهابية، بما فيها ميليشيات الحوثي، بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها ضد المدن السعودية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وختم المصدر المسؤول تصريحه بأن المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة، وعلى رأسها إيران وأدواتها.

كلمات دالّة

#إيران, #الحوثي, #حزب الله الإرهابي, #السعودية, #لبنان

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