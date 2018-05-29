شاهد سعادة طفل سعودي بعد زراعة كلية.. "أبي لايكات"

نشرت وزارة الصحة السعودية فيديو على حسابها على تويتر يظهر براءة طفل وسعادته بعد أن ودع عذاب غرف غسيل الكلى في المستشفيات، معانقاً حياته الجديدة بفرح ورقص.

وبدا في الفيديو الطفل سيف، وهو يرقص فرحاً، في حين يظهر صوت يدندن بمحبة وغبطة: "يا هلال يا هلا".

ببراءة وسعادة كبيرة..

الطفل سيف يقول : " انشر الفيديو يادكتور في كل القروبات أبي لايكات كثير".

كلمات قالها من القلب..بعد أن هجر غرف الغسيل ونجحت عملية "زراعة كلى" له بفضل الله في مستشفى الملك فهد التخصصي في #الدمام.

شكراً للدكتور محمد صلاح وللدكتور محمود عبيد وللفريق الطبي. pic.twitter.com/7NNgoffFOX — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 28, 2018

وفي حين رجح أن يكون الشخص الذي يتكلم في الفيديو الطبيب الذي أجرى العملية للطفل، أوضحت وزارة الصحة أن سيف طلب من طبيبه أن ينشر هذا الفيديو على مختلف المنصات، قائلاً ببراءة وسعادة كبيرة: "انشر الفيديو يا دكتور في كل القروبات أبي لايكات كثير". وقد خرجت تلك الكلمات من قلبه الصغير الذي عانى طويلاً على ما يبدو في غرف الغسيل.

وأفادت الوزارة على حسابها على تويتر، الاثنين، أن العملية تمت بنجاح في مستشفى الملك فهد التخصصي في #الدمام.

كما توجهت بالشكر للطبيبين محمد صلاح ومحمود عبيد ولكامل الفريق الطبي.