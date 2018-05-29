فيديو.. سعودي سمع استغاثة من بئر ليلاً وحدثت مفاجأة

سجل شاب #سعودي موقفاً إنسانياً نبيلاً اتسم بالإقدام والمجازفة عندما نزل في بئر بعد منتصف الليل لإنقاذ كلب سمع صوته من مسافة بعيدة وقد أعياه النباح.

وروى الشاب #هاني_النفيعي لـ"العربية.نت" تفاصيل القصة التي وثق أحداثها بمقطع فيديو قائلاً: "كنت أجلس في فناء المنزل وقد أرخى الليل سدوله على قريتي الواقعة جنوب #الطائف، فإذا بي أسمع صرخات مكلومة متقطعة وكأنها نداء استغاثة".

وأضاف: "أخذت الكشاف الليلي وهرع أخي معي لتتبع مكان الصوت في الظلام الدامس، وشيئاً فشيئاً كلما زادت خطواتنا في المسير بدا الصوت المختنق أكثر وضوحاً حتى شارفنا على حافة إحدى الآبار".

وتابع النفيعي: "أشعلنا الضوء فإذا بنا نرى كلباً ينظر إلينا من الأسفل وفي عينيه خوف وبؤس، أشرت له بيدي فحرك رأسه كأنه يتوسل إلينا إنقاذه، فانتابني شعور لحظتها بأنه من غير المروءة التخلي عنه".

وأوضح أنه رسم خطة الإنقاذ في مخيلته خلال ثوانٍ، فأحضر حبلاً ونزل إلى البئر وربط الكلب بالحبل، وكان الكلب مطيعاً لأوامره رغم أنه غير مستأنس من قبل، على حد وصفه.

وقال: "بعد ربطه وإخراجه من البئر ابتعد عنا الكلب قليلاً، وأطلق صوتاً شبيهاً بعواء الذئاب، فهمته على أنه يزجي لي الشكر والامتنان على صنيعي معه فودعته ولاطفته ببعض العبارات".

وذكر النفيعي أن الكلب تبعه إلى المنزل وظل لمدة يوم كامل يجلس بجوار بيته ثم رحل بعد ذلك.

ورفض وصف ما قام به بأنه نوع من التهور والخطر، معتبراً أن الخطر الحقيقي يكمن في تخلي الإنسان عن إنسانيته في هذه المواقف، على حد قوله.