"معرض عمارة الحرمين" منصة لمقتنيات إسلامية

منبر تاريخي وثقافي، يعرض مراحل عمارة وتطور الحرمين الشريفين على مدى العصور، في 7 قاعات شملت مجسمين للحرمين الشريفين، وعددا من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.

معرض عمارة الحرمين الشريفين بمنطقة #مكة_المكرمة، والواقع في حي أم الجود بجوار مصنع كسوة الكعبة المشرفة، يحكي تاريخ الفترة منذ بداية العصر الأموي إلى العصر السعودي الزاهر.

الفترة التي راعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أثناء التوسعات الكبيرة والمتتالية التي شهدها الحرمان الشريفان عبر العصور المختلفة، وعلى وجه التحديد التوسعات غير المسبوقة التي تمت خلال العصر السعودي.

ودشن المعرض عام 1420 التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتميز إنشاؤه بتناسق التصاميم الهندسية مع الطراز المعماري المميز لعمارة المسجد الحرام في انسيابية الحركة للزائرين، والتسلسل المنطقي للعرض، بما يعطي صورة شاملة للزائر عن الحرمين الشريفين، وإلمامه بجميع المقتنيات والمعروضات.