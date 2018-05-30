الملك سلمان يستقبل الرئيس اليمني في جدة

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في #جدة مساء الثلاثاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال والمأدبة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.