ينتظر العديد من السعوديين يوم الجمعة القادم لتجربة #قطار الحرمين. فابتداء من الأول من يونيو، ستنظم رحلات مجانية نهاية كل أسبوع في قطار الحرمين، من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في تجربة القطار.

فقد أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع قبل يومين أنها ستتيح للمواطنين الراغبين في تجربة قطار الحرمين التسجيل لحجز التذاكر المجانية عبر نقاط توزيع معتمدة في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، للسفر بين المدينتين المقدستين مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحسب ما أفادت "واس"، أن هذه المرحلة المهمة تستوجب الحصول على آراء ومقترحات المجتمع السعودي، بصفته شريكا رئيسيا لنجاح المشروع.

وبين الرميح أنه تم الاتفاق مع التحالف المشغل لقطار الحرمين، على إطلاق هذه الرحلات المجانية للمواطنين في نهاية كل أسبوع حتى بدء التشغيل التجاري والمستهدف أن يكون في شهر سبتمبر من هذا العام، لافتاً إلى أن أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين ستكون يوم الجمعة 1 يونيو 2018م، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.