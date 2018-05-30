شاهد.. قصة "عطونا الله يعطيكم" بالسعودية منتصف رمضان

"قرقع قرقع قرقيعان.. يا أم قصير ورميضان.. عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم"، هكذا صدح أطفال حي الرفعة الشمالي بمدينة الهفوف بالأحساء – شرق السعودية – متجولين بين أزقتها، معلنين احتفالية القرقيعان، في تقليدهم السنوي لليلة النصف من شهر رمضان، بعد أن تزين الحي بحُلة من الأضواء اللامعة.

القرقيعان هو تقليد تراثي معروف في دول الخليج العربي، حيث يرتدي الأطفال الملابس التقليدية، ويمرون على المنازل بعد الإفطار ليلة النصف من شهر رمضان، ويطوف الأطفال بملابسهم الشعبية التقليدية المطرزة، يرددون الأهازيج في الطرقات، وفي أزقة الشوارع وأمام أبواب المنازل، وكل منهم يحمل في رقبته كيساً من القماش، يخاط خصيصاً لهذه المناسبة، ليجمعوا فيها الحلوى والمكسرات التي يحصلون عليها من أصحاب البيوت، ويمشون جماعات، تتوقف كل جماعة عند بيت من البيوت، وتبدأ بترديد الأهازيج المليئة بالدعاء.

تظاهرة القرقيعان

"العربية.نت" رافقت أهالي حي الرفعة الشمالي، ورصدت أجواء احتفالية القرقيعان، فالحاج علي بو مجداد تحدث عن طفولته التي تشكّل ذكريات لا تُنسى فيقول: "كنا نتجهّز قبل الفطور بساعات، ونخرج في هذه الليلة، مبتهجين في ملابسنا الجديدة المزركشة، ونحمل معنا أكياساً نجمع فيها الحلوى والمكسرات التي نحصل عليها من أصحاب البيوت، ونحن نردد الأهازيج.

وتبدأ طقوس "القرقيعان" في مدينة الهفوف بعد صلاة العصر، حيث يتجمع الأطفال بناتٍ وصبياناً بملابسهم الجميلة التقليدية، وترتدي الفتيات ملابس مطرزة، والصبيان يتزينون بالثوب والطاقية المطرزة أيضاً.

فيما يرى ناشطون أن التقليد يرجع إلى العصور القديمة، وكان مناسبة لمكافأة الأطفال على صيام نصف شهر رمضان، وتشجيعهم على إتمام الصوم بقية الشهر.

وعادل الهوادر، ناشط في الاهتمام بالفلكلور الشعبي، يصف احتفالية القرقيعان بأنها احتفالية ترتبط عند أهالي الأحساء، وتحرص العائلات على الاحتفال بهذه المناسبة كل عام، لتدريب أطفالها على التمسك بعادات الأجداد وتعويدهم على التآزر وحسن معاملة الجيران والكرم وحب الخير.

القرقيعان تظاهرة اجتماعية

احتفالية القرقيعان لها دلالات اجتماعية، تجسّد التمسّك بالروح الجماعية للمجتمع الخليجي، وتظهر من خلال الاهتمام الكبير للأهالي باحتفالية الأطفال، وفتح أبواب بيتهم أمام أبناء الأقارب والجوار، ومشاركتهم المشاعر البريئة وإشاعة روح المودة والألفة والفرحة بين الناس.

ويهدف إحياء هذا التراث، في سائر أحياء مدينة الهفوف، إلى استمرار التواصل بين الماضي والحاضر، حفاظاً على تراث الأجداد الموروث الثقافي الخليجي في ظل طغيان تكنولوجيا العصر.

معنى قرقيعان

أطلق على هذه الليلة العديد من المسميات، فمنها القرقيعان والقريقعانة والكريكعان والكريكشون والقريقشون والقرقاعون والقرنقعوه والقرنقشوه مع اختلاف التسميات من منطقة لأخرى في دول الخليج العربي.

ومع تعداد المسميات تعددت أصولها وجذورها اللغوية، فقيل إن القرقاعون أو القرقيعان هو مصطلح شعبي يُطلق على السلة الكبيرة المصنوعة من سعف النخيل، والتي تُملأ بداخلها المكسرات ومن ثم تُوّزع على الأطفال، وقيل إن أصل القريقعان أو القرقاعون هو قرّة العين، ويرجح البعض الآخر بأن القرنقعوة أو القرقيعان تعني الشيء المخلوط متعدد الأصناف من المكسرات والحلوى، أو أنها مشتقة من القرقعة، أي الصوت الناتج عن ضرب الأواني المعدنية الحاوية للحلويات والمكسرات.

في حين تختلف الأهازيج بحسب المناطق اختلافاً بسيطاً، ولكنها تبقى متشابهة في مضمونها حيث يطوف الأطفال مرتدين أزياءً شعبية.