شاهد ماذا قالت هذه الطفلة الجريئة لنائب أمير الشرقية

بكل شجاعة قطعت الطفلة، ليان فياض، تقديمها على مسرح مبادرة "أيادي الخير" لدعم مرضى السكري، لتسأل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان: "هل تستحي تلبس نظارة أمام الناس؟"، ليجيبها بالطبع لا، فاسترسلت قائلة: "وأنا كذلك صديقة للسكري ولا أستحي إني آخذ إبرة الأنسولين".

هذا الموقف وثقته عدسات الهواتف الذكية، ليحقق انتشاراً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بطريقة تقديم الطفلة ليان، التي لم تتجاوز الـ8 أعوام، واستطاعت أن توصل رسالة المبادرة خلال دقائق بسيطة، ليقف الجمهور مصفقاً لها.

وأقيمت هذه المبادرة مساء الاثنين في غرفة الشرقية، دعماً للمرضى المصابين بالنوعين الأول والثاني من السكري، لمواجهة تحدياته المستمرة، والتعايش معه بصحة وأمان، وضبط مستويات سكر الدم، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين نوعية حياتهم بالتثقيف الصحي والغذائي المستمر.

ووزعت الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء بالشرقية في اللقاء 1500 جهاز لقياس مستوى السكر على المرضى المستفيدين من الجمعية.