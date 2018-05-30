شاهد.. مطار جدة الجديد يستقبل أولى الرحلات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدئها مرحلة التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي "الجديد" بمحافظة جدة، حيث استقبل "المطار الجديد" الثلاثاء أولى الرحلات القادمة للمطار، بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي التي تستهدف في مرحلتها الأولى استقبال عدد من الرحلات عبر 6 بوابات تتصاعد تدريجياً خلال مراحل التشغيل التجريبي للمطار.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي إن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والتشغيل التجريبي هو نهج علمّي وعمليّ يتم اعتماده عند تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ما يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار"، لافتاً إلى أن تحسين إجراءات الأمن وعمليات السلامة وتحسين تجربة المسافر أهم الأهداف الرئيسية لهيئة الطيران المدني في مرحلة التشغيل التجريبي.

وكشف عن اعتماد الهيئة أربع مراحل للتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تبدأ في شهر مايو الحالي عبر بدء التشغيل التجريبي للمطار، مروراً بالمرحلة الثانية التي تستمر من شهر يوليو حتى سبتمبر القادم، ويتم فيها استقبال عدد من الرحلات الداخلية، والتي تمهّد للمرحلة الثالثة من نوفمبر حتى ديسمبر المقبل، ويتم خلالها استقبال جميع الرحلات الداخلية، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل للمطار في الفترة من يناير حتى مارس 2019 م، حيث سيستقبل المطار الرحلات الداخلية والدولية عبر 46 بوابة.

وفي ختام حديثه قدّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشكر والتقدير لجميع الإدارات والجهات العاملة في مشروع المطار، والمهندسين، ومشرفي المشروع على الجهود التي بذلوها في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، الذي يعد بوابة للحرمين الشريفين، وواجهة للمملكة، آملاً أن تُتكلل هذه الجهود بالنجاح، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.