للمرة الأولى.. نساء يقدن عربات لنقل المعتمرات في الحرم

بدأت عربات نقل كهربائية تقودها نساء لأول مرة، لخدمة كبار السن من النساء الزائرات والمعتمرات لبيت الله الحرام، في خدمة أطلقتها إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل برئاسة شؤون الحرمين صالح هوساوي، أن هذه الخدمة التي دشنت للمرة الأولى تتضمن 120 رحلة يومياً.

وأضاف أن العمل بهذه الخدمة يتم من خلال 3 ورديات، مدة كل منها 8 ساعات، ويمكن طلبها عن طريق التوجه لدور الميزانين والاستفادة منها.

يذكر أن عدد العربات الكهربائية يبلغ 700 عربة، وتم تخصيص دور الميزانين بالدور الأول لخدمة العربات المجانية، التي خصصت لها نقاط توزيع تغطي كافة المحاور المؤدية للمسجد الحرام.

ويشمل المحور الأول الساحات الغربية والجنوبية، نقطة توزيع باب الملك عبدالعزيز تحت وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين.

ويشمل المحور الثاني، الساحات الشمالية نقطة الشبيكة "باب 64″، المحور الثالث الساحات الشرقية أمام باب السلام "نهاية الجسر".