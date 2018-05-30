مركز الملك سلمان يوزع آلاف السلال الغذائية بأرض الصومال

يواصل المكتب الإقليمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أفريقيا مساعدة المحتاجين في أرض الصومال، وقد وصلت مؤخراً المساعدات التي تستهدف إطعام الصائمين في هذه المنطقة، مرورا إلى المناطق التي ضربها الإعصار المداري "سجار"، الذي ضرب مناطق ساحلية بالقرن الأفريقي خلال هذا الشهر.

وتتكون هذه المساعدات من نحو 18 ألف سلة غذائية ستوزع في ثماني محافظات في أرض #الصومال، وهي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويوزّعها المكتب التنموي لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.

وقال مدير مكاتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أفريقيا المستشار سعد المهنا السويد إن "هذه المساعدات جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمساعدة الفقراء خلال الشهر الفضيل".

من جهته، شكر وزير الأوقاف والشؤون الدينة في حكومة أرض الصومال الشيخ خليل عبد الله السعودية على هذه المساعدات.

وأضاف، في مناسبة تدشين الحملة الغذائية، أن "المساعدات السعودية الإنسانية جاءت في وقت يخرج فيه سكان المناطق المستهدفة من حالة جفاف عارمة عاشوها ولثلاث سنوات متتالية".

وقد تحركت القوافل الإنسانية إلى المناطق التي ضربها الإعصار المداري "سجار" أواسط شهر مايو/أيار الحالي، حيث تم توزيع مئات السلال الغذائية على نحو 1000 أسرة في ثلاث قرى نائية شرّدها الإعصار.

وكانت علامات الإجهاد والبؤس بادية على وجوه بعض الناس، وهي تتسلم السلة الغذائية التي ستكفي عائلاتهم لشهرين.

وفي هذا السياق، قال علي عبدي، وهو مؤذن ثمانيني في جامع قرية بلحار الساحلية (250 كلم شمال شرقي هرجيسا عاصمة أرض الصومال) إن ظروف سكان القرية الإنسانية كانت صعبة قبل أن تأتيهم المساعدات، مشيراً في حديث لـ"العربية.نت" إلى أن "الإعصار الأخير شردّنا".

بدورها، تقول فاطمة جامع، وهي إحدى المستفيدات من السلال الغذائية في قرية بلحار، إن هذه "المساعدات جاءت في وقتها"، حيث يشكو سكان القرية من ظروف إنسانية قاسية، جرّاء العاصفة المدارية الأخيرة التي سبقها سنوات قحط قاس.

وهذه القرية واحدة من مئات القرى ستشملها علميات توزيع السلال الغذائية الرمضانية.

وفي هذا السياق، يقول عبد الله الصقيران مساعد مدير مكاتب مركز الملك السلمان في أفريقيا إن عمليات التوزيع ستتمر عدة أيام نظراً لبعد القرى المستهدفة.

وشدّد الصقيران في حديث لـ"العربية.نت" على أن الفريق الإنساني السعودي لن يدخر جهدا لمواصلة عملية التوزيع، رغم بعد المسافات المستهدفة والأجواء ذات الحرارة الشديدة، موضحاً أن "الهدف هو تسليم الأمانة إلى مستحقيها".

و #أرض_الصومال جمهورية معلنة من جانب واحد وغير معترف بها دوليا.

يذكر أن القوافل الإنسانية السعودية من مناطق أرض الصومال ستتوجه إلى إقليمي بونت لاند (شمال شرقي الصومال) وغلمدغ (وسط) لتوزيع آلاف السلال الغذائية على مئات الأسر ضمن الحملة الإنسانية السعودية في الشهر الفضيل.