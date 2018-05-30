"خيمة سيبرانية" في جدة.. فعاليات "علمية" شيقة ومفيدة

تنطلق غداً الخميس ‏‎"الخيمة السيبرانية" التي يعدّها وينظمها #الاتحاد_السعودي_للأمن_السيبراني والبرمجة والدرونز في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة والتي ستستمر لـ5 أيام لغاية يوم الاثنين 19 رمضان.

وتهدف هذه المبادرة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني "لبناء قدرات محلية واحترافية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والعمل على إقامة وتنظيم المنافسات المحلية والعالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز".

وستحتوي الخيمة على عدة جلسات حوارية ومسابقات وفعاليات منها:

1. "ليالي تقنية" ستقام لمدة 3 أيام، تبدأ يوم الخميس 15 رمضان وتنتهي يوم السبت 17 رمضان. وسيشارك فيها متحدثون وتشمل جلسات عن فن التصميم وعن منهجية التطوير وإدارة المشاريع والحلول التقنية وعن الفرص الاستثمارية الجديدة.

2. مسابقة "التقط العلم" ctf التي ستقام يوم الأحد 18 رمضان، وهي مسابقة في مجال #الأمن_السيبراني تحتوي على تحديات تقنية حقيقية، يتنافس خلالها الأفراد مع بعضهم البعض. وستتنوع التحديات على مستويات مختلفة في مواضيع تقنية متعددة مثل التحليل الجنائي، التشفير، تطوير وبرمجة الاختراقات، اختراقات المواقع والهواتف الذكية والهندسة العكسية الثنائية.

3. "يوم الدرونز السعودي" الذي سيقام يوم الاثنين 19 رمضان وسيقدم فيه بطل العالم للدرونز استعراضاً عن طائرات الدرونز. كما ستكون هناك تحديات ومسابقات في الدرونز لمختلف الفئات العمرية، منها تجربة عيش الواقع والمحاكاة وعروض شيقة يقدمها عدد من محترفي طائرات الدرونز في #الخيمة_السيبرانية.