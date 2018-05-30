"صورة" تسيء لموظف سعودي.. ووزارة العمل تتدخل

أثارت صورة تم تداولها، الثلاثاء، بشكل واسع على تويتر غضب العديد من المغردين السعوديين، الذين اعتبروا أنها تسيء إلى الموظفين السعوديين بشكل عام، ودعوا إلى مقاطعة الشركة المسؤولة عن هذا "الخطأ الفادح"، مطالبين وزارة العمل بالتدخل.

وفي التفاصيل، تم نشر صورة للافتة علقت في أحد المتاجر الرياضية بالرياض، وكتب عليها "أمين الصندوق السعودي غائب عن الدوام" ، ما اعتبر إساءة إلى الموظفين السعوديين.

وزارة العمل تتدخل

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة العمل السعودية، خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش في الرياض باشرت وضبطت تلك المنشأة التي وضعت لوحة مسيئة إلى أحد العاملين السعوديين، وثبت أن المسيء هو عامل وافد لدى المنشأة، وسيتم إيقاع أقصى العقوبة النظامية على الوافد ومنها منعه من العمل في المملكة، ومحاسبة المنشأة.

فرق التفتيش في الرياض تباشر وتضبط منشأة وضعت لوحة مسيئة إلى أحد العاملين السعوديين، وثبت أن المسيء هو عامل وافد لدى المنشأة، وسيتم إيقاع أقصى العقوبة النظامية على الوافد ومنها منعه من العمل في المملكة، ومحاسبة المنشأة.#متجر_رياضي_يسيء_للموظف_السعودي — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) May 29, 2018

إلى ذلك، اعتذرت الشركة التي حصلت فيها الحادثة، مؤكدة عدم قبولها بهذا الفعل، كما أكدت رفضها لأي تصرف قد يشي بالعنصرية. وأعلنت فتح تحقيق مع المتسبب بوضع هذه اللوحة ومحاسبته حساباً عسيراً، وفق تغريدة لها على تويتر.