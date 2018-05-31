الجبير يبحث مع الدرديري العلاقات السعودية السودانية

استقبل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأربعاء، نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد.

واستعرض الطرفان خلال جلسة مباحثات، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما أقام عادل الجبير مأدبة إفطار على شرف الدرديري والوفد المرافق.

يذكر أن وزير خارجية السودان، الدرديرى محمد أحمد، قد حط بالسعودية قادماً من مصر، بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.