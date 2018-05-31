السعودية.. استشهاد رجل مرور إثر طعنه من مجهولين بالطائف

استشهد رجل أمن في #الطائف (غرب #السعودية)، إثر طعنه من مجهولَيْن لاذا بالفرار، بعد أن سرقا الدورية الأمنية، وسلبا سلاح رجل الأمن.

وفي التفاصيل، بحسب مصادر، فقد تعرض رجل مرور كان يباشر عمله بالقرب من مول تجاري، للطعن وسرقة سلاحه، وتم نقله للمستشفى حيث تُوفي متأثراً بجروحه.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن منفذَي العملية اشتبكا بعد ذلك مع رجال الأمن، مما أسفر عن إصابة وضبط أحدهما بينما لاذ الآخر بالفرار.

في الوقت نفسه، تناول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة رجل الأمن الشهيد وكيل رقيب "عبدالله السبيعي" من رجال المرور في الطائف، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.